這個音樂家很搞怪 30年來在台灣做了這些事…

2019-05-01 17:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕如果還有30年，音樂「玩」童張正傑還會做出哪些瘋狂的事呢？

曾創下台灣第一位在音樂會上拿起麥克風，把深奧的古典樂透過解說，變成親民的樂章的張正傑，將於5月26日在高雄至德堂舉辦他返國30週年大提琴獨奏會，張正傑不改「玩」童本色，特地南下高雄，在左營高鐵站無預警舉辦2分鐘快閃音樂會，宣告他即將來高雄演出。

返國30年來，張正傑做過許多從來沒有人做過的事，他把音樂帶到金門坑道中、太魯閣溪水邊、武陵的梅花下，一辦就是10年；他和布袋戲、京劇、崑曲合作，連豫劇、歌仔戲他都不放過，甚至愛吃的他，更把古典音樂和美食結合。

有了女兒之後，更激勵張正傑設計親子音樂會，推出大提琴找新娘、弦樂管樂大PK、讓機器人跳康康舞等，叫好又叫座，各種創意令人驚艷。

去年一場自摔車禍，差點斷送張正傑音樂家之路，他透過不斷復健，雖然傷勢仍未痊癒，但他已重新站上舞台，並透過舉辦「返國30週年大提琴獨奏會」，宣告自己不但已經重生，更希望透過這次的音樂會，重新醒思自己這30年來為台灣這塊土地做過什麼，未來，還有什麼是他可以繼續努力下去。

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