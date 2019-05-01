北市醫師公會偕市府守護兒少 柯P：關懷弱勢就是保護自己

2019-05-01 16:00

〔記者蔡思培／台北報導〕近來兒童受虐及受害事件頻傳，今天醫師公會就與北市府共同舉辦守護兒童安全記者會，柯文哲表示，受虐的兒少常因傷病就醫，如果醫生端就能發現、並通報社會安全網，就能防止憾事發生。

柯文哲表示，醫護人員具有專業，加上一般人較不會對醫生說謊，因此醫生較容易發現受虐問題，是台北市社會安全網最重要的尖兵，他呼籲醫生，若發現病人有疑似受虐造成的傷病，就要通知。柯文哲說，關懷弱勢其實就是保護自己，社會應該要發現那些憂鬱症、反社會人格、精神不正常的社會邊緣人，並去關懷他們，如果這些人心情不好酒駕衝人行道，就可能影響到其他人。

柯文哲也說，為了更有效掌控家暴、虐待事件，會比照Google Maps的方法，將發生虐待、性侵的地點整理出來，用視覺化方式管理。台北市醫師公會常務理事洪德仁說，使用Google Maps不只是呈現出風險所在，還要從基層醫師、政策、環境等層面去做改善。

北市醫師公會呼籲，醫師若發現兒少有原因不明或不合理的陰部、肛門、口腔受傷或疼痛，或兒少自述遭性侵，就屬於強制通報。此外，如果一歲以前或不會走路的嬰兒有任何骨折、頭部外傷或顱內損傷，也屬於強制通報。

社會局兒童及少年福利科長王惠宜也說，希望受虐的兒少及早就能被發現，而非到重傷、死亡後才發現。她表示，社區醫療診所的醫師非常重要，因為他們很早就能觀察到受虐兒少需要幫助。王惠宜也說，過去醫師通報率較低，但現在有了醫生公會的協助、醫師與社會局的連結，將可提供醫生通報後警政方面的協助。

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