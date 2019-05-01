「無障礙微旅行」擴大舉辦，林智堅再推愛心陪伴卡

2019-05-01 13:44

〔記者王駿杰／新竹報導〕看桐花、去動物園，一般民眾說走就走，但對身障者來說卻困難重重！

新竹市府兩年前創新推出「無障礙微旅行」，讓身障者一圓出遊夢，市長林智堅今指出，今年路線規劃六條路線與3條快閃路線，範圍囊括桃竹苗，名額更增加到230個，下半年也將推出愛心陪伴卡，提供乘車半價優惠、竹市免費公車乘車點數、一卡通行大眾運輸免排隊購票等3大便利措施，讓身障陪伴者出門更加通行無阻。

林智堅說，今年活動「無障礙微旅行」執行兩年，至今受益人數已達304人，今年名額增加到230個，市府目前也在規劃「愛心陪伴卡」，將發行實體卡片，鼓勵陪伴者與身障朋友一起出門，預計今年10月可以正式發行。

社會處副處長魏幸雯指出，今年的6條旅行路線包括「竹塹影像、回味童年、小鎮文藝、山城浪漫、仙草手作、隧道冒險」。

竹塹影像將前往青草湖、進益文化會館（手做貢丸）、影博館、東門市場；回味童年則會帶身障者到竹縣獅山遊客中心、龍鳳饌食堂用餐、北埔老街車金廣福/慈天宮）、新竹美術館。

小鎮文藝（大溪團）將陪伴身障者前往大溪吊橋、大溪餐廳用餐、大溪茶廠、玻璃工藝博物館；山城浪漫（內灣團）則會到苗栗合興車站、內灣戲院用餐、內灣老街/內灣吊橋、隆恩圳；仙草手作（關西團）會到關西仙草博物館、ㄤ咕麵午餐、金勇番茄園、綠園道；隧道冒險（苗栗團）則會到功維敘隧道、棗莊餐廳用餐、客家文化館、黑蝙蝠中隊文物陳列館參訪。

另外3條隱藏版路線則包括客家大院雅聞七里香玫瑰森林的桐花快閃路線、動物園快閃路線（今年七月後）、金漢柿餅（鉛筆袋汁刷染體驗）、田媽媽美食坊、新華米粉的米粉柿餅快閃路線。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/