高市有攤販早餐奶茶生菌超標 要求限期改善

2019-05-01 13:17

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市衛生局抽驗34家連鎖及非連鎖早餐店等場所，其中1件攤商販售散裝奶茶生菌數超標，要求限期改善。

衛生局於3月起抽驗早餐店、餐車、攤販及人氣早午餐餐飲場所，稽查人員至小港、楠梓、左營、鳳山及三民等區取樣，於三民區建興路攤商取樣奶茶，發現生菌數不符飲料類衛生標準，依法飭令限期改正，經再次抽驗後已符合規定。

食品衛生科長陳建榮說，除了生菌數超標，有2家非連鎖早餐店及1家連鎖早餐店、1家早餐攤販、1家早午餐從業人員並未健康檢查，食材也未離地，責令限期改善。

稽查項目特別針芬普尼蛋，抽驗蛋品20件，另查驗早餐食材含飲料（豆漿、奶茶、紅茶、咖啡等）8件、即食食品（三明治、蛋餅、漢堡、飯糰等）14件、生菜沙拉5件、肉類加工品（香腸、熱狗、火腿、培根等）8件。

衛生局將於5月7日、13日上午於8樓會議室舉辦108年度中小型餐飲業及烘焙業食品良好衛生規範講習會，呼籲業者參加並落實食品良好衛生規範準則規定，注重從業人員個人衛生，定期清洗機具容器並妥善保存食材。

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