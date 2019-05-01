退休前最棒禮物！桃客司機34年無肇事紀錄 獲頒獎10萬元

2019-05-01 12:50

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是五一勞動節，桃園客運公司64歲司機巫秀養，家住龍潭的他，負責駕駛5053線（龍潭往返桃園）公車，近日因駕駛客運車逾34年無肇事紀錄，獲得桃園客運公司董事長黃伯弘表揚並獲頒10萬元獎金，他說，這是明年8八月屆齡退休前收到「最棒的禮物」。

巫秀養從當兵退伍後原本開計程車營生，30歲時因親友介紹桃園客運司機的工作比較有保障，且福利不錯，轉換跑道到桃客任職，這一待就是34年，養活了一家四口。

巫秀養說，5053線行經國軍桃園總醫院和聖保祿醫院，還有仁和國中、僑愛國小、瑞豐國小，乘客以銀髮長輩、學生族群居多，老人家行動比較緩慢，學生比較調皮，每天開車都把他們當成自己家人服務，而無肇事的秘訣在於每天睡眠充足、心平氣和，開車時要能禮讓，別人超車就讓他超車！

營運逾百年的桃園客運，現有司機約98人，今年慶祝五一勞動節共頒獎表揚績優司機人，共發出總獎金245萬餘元，黃伯弘表示：「這筆錢發的很值得，希望旗下司機都能跟績優司機看齊」，讓乘客能安全又舒適的搭乘桃客各路線公車。

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