環保局工會北市府陳情 要柯P當一日清潔隊員

2019-05-01 12:01

〔記者蔡思培／台北報導〕今天是五一勞動節，由北市府清潔隊員組成的「台北市政府環境保護局企業工會」在市政府大門口進行陳情，提出人力補足、車損要合理、夜點費納入工資等三大訴求。工會也希望台北市長柯文哲當一日清潔隊員，體驗清潔隊的辛苦。

環保局工會今上午在北市府大門口進行陳情，提出人力要補足、車損要合理、夜點納入工資。工會希望市長柯文哲能重視公共服務的價值，確保垃圾清運之民生服務的品質。台北市議員李建昌、簡舒培、郭昭嚴、林亮君、應曉薇等人也到場支持。

環保局工會理事長蔣萬金表示，環保局除了有本業掃地清溝收運垃圾等勤務外，還有其他市府指派的支援性勤務。目前環保局編制清潔隊員為5219人，但實際只有4762人。工會希望能將人力補足、其他局處也尊重專業、傾聽基層心聲。

蔣萬金說，清潔隊員必須開著大型特殊車輛在大街小巷穿梭，卻不像警消單位有特殊路權，隊員與駕駛都得要克服萬難使命必達。如果清潔隊員在執行勤務中發生事故，特殊車輛發生事故所需的賠償和維修，可能就要花掉隊員好幾個月的薪水。工會因此希望市府建立合理車損負擔比例制度，別再讓隊員自己認賠。

工會也提及夜點費部分，目前高雄市、桃園市、新北市都已納入工資，「首善之都」台北市卻還沒有，因此希望市府應儘速公告夜點費納入平均工資、保障勞動權益。

對於工會提出的人力需求，環保局副局長陳沼舟表示，環保局今年5月將會補上31名正式清潔隊員，未來還會增加80名臨時人力。他也認為夜點費納入工資是合理的，可以照著做。至於車損部分，陳沼舟認為有肇事責任就要負責，賠償方式還要做評估。

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