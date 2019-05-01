母親節送愛心 千斤魚丸、飯店蛋糕義賣

2019-05-01 11:36

〔記者張菁雅／台中報導〕母親節即將來臨，為了讓弱勢家庭感受到社會溫暖，台中市第五市場丸東商號將在6日舉辦香菇魚丸買一送一活動，數量共1000斤，所得全數捐給給十方啟能中心。台中長榮桂冠酒店則推出母親節蛋糕「買一捐一」活動，10日前購買任一顆母親節蛋糕，飯店就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽。

丸東商號老闆李西東的母親10年前發生車禍，鎖骨斷裂，因肇事者家境清寒，李母僅向對方求償3萬元做為警惕，並將理賠金全數交給兒子舉辦義賣。丸東商號之後年年在母親節前夕舉行香菇魚丸買一送一活動，並將所得全數捐出，10年來從未中斷。

李西東表示，去年慶祝商號成立40周年，義賣數量從600斤加碼到1000斤，今年仍維持1000斤，香菇魚丸1斤140元，義賣所得7萬元全數交由社會局捐贈十方啟能中心。

台中長榮桂冠酒店也連續6年舉辦母親節蛋糕「買一捐一」活動，10日前購買任一顆母親節蛋糕，飯店就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽。業者表示，過去5年共送出598顆蛋糕，更有不少客人直接將買的那顆捐出去，讓愛雙倍傳遞；許多弱勢家庭的媽媽收到蛋糕，開心地說：「這是我第一次吃到母親蛋糕！」

另外，寶格冰淇淋鼓勵子女勇敢表達對媽媽的愛，以及陪伴媽媽度過美好時光，推出抽獎活動，只要到粉絲專頁指定貼文上傳當天享用下午茶的合照，並留言對媽媽告白，就有機會抽到冰淇淋6入禮盒或冰淇淋套組禮券等好禮。

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