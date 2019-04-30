衛武營《釧兒》 打造台灣人當代音樂劇

2019-04-30 22:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心自製大型原創中文音樂劇《釧兒》，比照美國百老匯規格製作，以歌仔戲文化為底蘊，舞台設計廟口文化、野台歌仔戲，融合傳統與創新，打造台灣人的當代音樂劇，熱鬧又充滿鄉土味。

衛武營攜手資深藝人澎恰恰、知名劇場導演曾慧誠、金曲獎得主音樂家李哲藝、尚和歌仔戲團團長梁越玲，打造大型原創中文音樂劇《釧兒》，描述落魄歌仔戲班與一段相知相守的愛情故事，4年巡演華文地區22場，本周四起一連演出4天，目前票房賣出逼近9成。

藝術總監簡文彬表示，《釧兒》4年前首次與世界見面，今年除了原班人馬外，加入九天民俗技藝團，帶來升級後的劇場版，帶給觀眾全新感動；故事原創澎恰恰說，《釧兒》原本是電影劇本，想拍電影又幾經波折18年，如同王寶釧苦守寒窯18年，透過關懷傳統藝術歌仔戲沒落，傳達信守承諾這件事。

音樂總監李哲藝指出，全劇超過9成都是在音樂聲中進行，這是台灣音樂劇史上最高比例，也是最大挑戰；導演曾慧誠說，《釧兒》以西方音樂劇結構，融入歌仔戲的廟口文化、閩南語文學、傳統音樂和聲、戲曲身段等台灣元素，演員不但學跳鋼管舞、歌仔戲，還要講很多台語，還有一幕讓演員以歌仔戲方式呈現，展現台灣特色。

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