豆豆校犬畢業了 領到的畢業禮物是‧‧‧

2019-04-30 22:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化八卦山上的文德國小，4年前領養流浪犬「豆豆」當校犬，成為全校的開心果，今天「豆豆」從學校畢業，師生為「豆豆」準備特別的畢業禮物，一箱的狗餅乾與狗罐頭！

「豆豆畢業了！」文德國小校長李政穎表示，因為139線的流浪犬很多，因此有老師提議進行流浪犬的特色課程，師生一起到流浪狗中途之家領養了米克斯，為校犬取名為「豆豆」，還幫「豆豆」做了狗屋。

李政穎說，「豆豆」不只是校犬，學校所有活動，都有「豆豆」的身影，由於游老師因為結婚調往北部，想要領養「豆豆」，而「豆豆」也非常喜歡游老師，全校在今年春天一起歡送「豆豆」。

今天文德國小拍畢業照，以往「豆豆」都會與畢業生合照，畢業生想到跟「豆豆」相處了4年，畢業照不能沒有「豆豆」，游老師特別帶著「豆豆」返校，「豆豆」自動就站在畢業照第一排，跟全體師生一起拍照。

「豆豆」從文德國小畢業，師生也特別幫「豆豆」準備畢業禮物，就是一箱狗糧，裡頭有狗餅乾，還有狗罐頭，讓「豆豆」畢業快樂！

李政穎說，「豆豆」畢業了，未來仍會繼續到流浪狗中途之家領養校犬，讓照顧校犬成為文德國小重要的生命教育課程。

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