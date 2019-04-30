串聯山、海線鐵路 813公車日行百班明天上路

2019-04-30 15:37

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市海線大眾運輸不如山線便利，居民長期擔憂被邊緣化，現有台中鐵路系統被山線及海線切開，山、海線間未能連結，山、海線轉換不便；市議員施志昌爭取后里東站至大甲火車站雙鐵公車路線813路，將於5月1日正式上路，每天雙線共98班，讓大甲、外埔與后里通勤族更便利。

「后里東站—大甲車站」813公車每天雙線共98班，由「Ibus 」 台灣愛巴士交通聯盟以多部全新電動公車投入營運，沿線停靠后科三豐路口、月眉、花博外埔園區、忠明新城、三環三崁路口、大甲東新城、大甲高工、中正紀念館、大甲高中、南陽里中山路一段，班距約10到20分鐘一班，讓后里、外埔與大甲之間的通勤族除了92、211、213等往返豐原至大甲的公車路線之外，有更多選擇。

大甲高中陳同學說，每天從后里月眉搭公車到學校，有時要等10多分鐘甚至20分才有車搭，現在多了813路加入后里至大甲路段營運，等車時間可望縮短。

施志昌表示，台中山手線計劃的下環微笑線「成追線雙軌化工程」預計今年完工，未來大肚、追分地區海線民眾搭火車進市區將更方便，但居住於北台中大甲、外埔的民眾，要到山線豐原、潭子得繞一大圈耗時又費力，增加813公車路線既可縮短時間，也可為培養山海線客運量，盼民眾多多搭乘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/