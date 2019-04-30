校內鳳頭蒼鷹與黑冠麻鷺Baby誕生 永和秀朗國小「雙喜臨門」

2019-04-30 16:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區秀朗國小校園生態保育傳喜訊，校園內同時有保育類的鳳頭蒼鷹和黑冠麻鷺築巢產卵，日前均順利孵化，各有2隻幼鳥，成為師生觀察自然生態的焦點，資訊組長林哲仲說，校方打算租用吊車在鳳頭蒼鷹的鳥巢附近安裝攝影機，進行校園直播，讓小朋友即時掌握鳳頭蒼鷹小寶貝的成長歷程。

曾經是新北市師生及班級數最多的秀朗國小，校園內老樹茂密蒼鬰，成為禽鳥的最佳築巢空間，在校門口的印度橡膠樹上，最近有鳳頭蒼鷹築巢，並且誕生2隻小蒼鷹，但是蒼鷹築巢的位置極高，師生只能用望遠鏡觀察，小蒼鷹在巢內的情形看不太到。

林哲仲說，鳳頭蒼鷹是保育類猛禽，整個永和區僅有在仁愛公園和秀朗國小可以看得到，鳳頭蒼鷹以松鼠、老鼠等小型哺乳類飛鳥為主食，牠們對都會區和人類的適應性較強，所以可以在市區看到牠們的蹤影。

校方決定租用吊車，在樹上裝設攝影機，在不打擾鳳頭蒼鷹家庭的狀態下，以直播方式提供動態畫面給所有關心小蒼鷹的師生觀賞，另一棵老榕樹上則有一對黑冠麻鷺夫妻築巢，並且也順利出生2隻黑冠麻鷺小寶寶，由於黑冠麻鷺的築巢位置較低，師生透過望遠鏡就可以看到麻鷺爸媽餵食和照顧幼雛的畫面。

林哲仲說，鳥類在校園內築巢繁殖，對師生是最好的生態保育課程，校方也將生命教育內涵融入其中，讓人與自然生物和諧共存。

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