業者捐贈雲縣府「微型保險」 700多戶特殊境遇家庭可望受惠

2019-04-30 14:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕新光人壽捐贈雲林「微型保險」，今天在縣府簽署合作備忘錄，全縣有700多戶特殊境遇家庭可望受惠，每人保額30萬元，免繳保費，保險期間1年。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣自106年開辦低收入戶及中低收入戶微型保險，為全國第8個開辦微型保險的縣市，為落實社會福利政策，今年更擴大辦理微型保險，照顧特殊境遇家庭，與新光人壽合作「雲林縣特殊境遇家庭微型保險」，感謝新光人壽慈善基金會全額捐贈保費，透過公部門系統性注入社會慈善資源。

謝淑亞強調，符合加保微型保險的對象，包含尚未取得本國籍卻遭逢特殊境遇的新住民，另特殊境遇家庭除保障婦女外，為保障男性單親需求及性別平等原則，男性也納入保障。

社會處表示，為避免民眾舟車勞頓，致力於簡化申辦流程，縣府主動將投保同意書及微型保險相關資料寄送給特殊境遇家庭申請人，申請人應於108年5月15日前填妥同意書並透過傳真、郵寄等方式回傳雲林縣府，確認投保意願後，縣府將同意投保申請人統一造冊送給新光人壽，經審核符合後就會自動納保。

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