黑鷹直升機護送 台灣第一隻台灣黑熊成功野放

2019-04-30 11:52

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〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣黑熊「南安妹子」今天搭乘黑鷹直升機回家了，今天上午7點13分，小黑熊順利在花蓮山區野放，這也是台灣第一個成功野放野生黑熊的案例。

去年7月在花蓮南安瀑布附近被發現的落單小黑熊，經由台灣黑熊保育協會經9個月的照養，並完成野化訓練後，目前已經13個月大，在內政部空中勤務總隊協助下，今天在屏東科技大學教授黃美秀、林務局花蓮林區管理處技士朱何宗及台灣黑熊保育協會二位獸醫師的專業觀護下，搭乘黑鷹直升機，上午6點32分從農委會特有生物研究保育中心起飛，於7點13分順利抵達花蓮山區野外棲地後野放。

林務局說明，小熊的野放由林務局花蓮林區管理處、卓溪部落巡護隊及台灣黑熊保育協會所組成的地面部隊，及專業團隊包括教授黃美秀、花蓮林管處同仁及台灣黑熊保育協會二位獸醫協同進行，地面部隊則於4月28日，在花蓮縣卓溪鄉卓清村村長何成忠為小熊及眾人祈福後出發，先到野放現場進行整備工作，今天上午空中專業團隊至現場會合，順利完成小熊運送及野放作業。

林務局表示，在獸醫全程觀護下，小熊從直升機起飛至花蓮山區約40分鐘運送過程，一切順利，小熊野放後，現場留下6名專業人員進行小熊行為觀察及監測，判定無異狀後才會撤離，小熊身上已掛上耳標及具有延展設計的衛星發報頸圈，後續將透過發報器定時訊息的接收，掌握小熊的蹤跡，預計將由黃美秀及台灣黑熊協會團隊進行一年的監測追蹤，於此期間，花蓮林管處及部落組成的巡護隊，也將持續進行棲地巡護工作，讓小熊順利成長。

林務局指出，從小熊的救援到野放的所有歷程，都是相關政府單位、民間團體、學者專家及地方原住民部落等公私協力團隊夥伴合作與努力的成果，小熊野放後的下一個任務是衛星追蹤研究及棲地巡護等工作，這些皆會詳實紀錄持續進行。

林務局再次感謝各單位的協助，也特別呼籲民眾，日後在野外遇見小熊或其他臺灣黑熊時，請記得利用「黑熊通報系統」通報林務局及台灣黑熊保育協會，也請謹記「愛牠就不要打擾牠」，讓小熊和其他野生動物都能安心回家。

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