狠批中共讓商業合作飛了！館長：為台灣我可以不賺錢

2019-04-29 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今（29）發文表示，因為他近來狂轟中共，導致很多商業合作取消，損失約數百萬，但他表示，「為了台灣我可以不賺錢。」

「館長」陳之漢近日對國民黨、中共罵聲連連。他認為，國民黨人選幾乎都「親中」，而中國是全世界最專制的大國，如果票投給國民黨，2020恐怕會成為最後一次民主投票，「不維護台灣的主權，身為台灣人的尊嚴在哪裡？」

陳之漢今（29）在臉書發文透露，最近因狂轟中共，許多工商合作都取消了，損失達數百萬，但他表示，「商人無祖國這句話不適用我，為了台灣我可以不賺錢。」

網友們回應「館長你不是商人，你是真男人」、「對於只為了賺錢、沒有根的廠商，真的不需要給予支持」、「館長加油，換個角度想其他有良心的商人，也會因為你的挺身而出而找你合作，謝謝你」、「要熱度找阿館，要舔共就切割，這跟國冥（民）黨有什麼兩樣」。

館長曾強調，他和國民黨總統參選人郭台銘一樣，都是生意人，「我相信郭董也是一個愛國的生意人，但是你愛的是中國，我愛的是台灣」，直言「郭台銘出來選總統，我投不下去。」

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