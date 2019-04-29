五一勞工大遊行明登場 台北市部分路段交通管制

2019-04-29 20:02

〔記者王冠仁／台北報導〕勞工團體將在51勞動節當天於台北市舉辦「支持勞工權益」集會遊行活動，活動當天人潮預計在中午12點開始集結，預定下午4點半結束。台北市中正一分局為維護交通秩序與安全，屆時將規劃交通疏導管制措施，呼籲民眾應提前改道。

中正一分局說，此次遊行活動申准時間為早上9點到下午5點，活動人員預計12時在凱達格蘭大道集結，13時30分遊行隊伍出發，15時30分返回凱達格蘭大道，預定16時30分活動結束。

此次活動遊行路線為凱達格蘭大道（集合後出發）→（右轉）公園路→（左轉）襄陽路→（右轉）館前路→（右轉）忠孝西路→（右轉）公園路→（左轉）青島西路→（右轉）中山南路西側慢車道→（右轉）凱達格蘭大道（集會後解散）。

5月1日凌晨1時起，警方將管制凱達格蘭大道（公園路【不含】至中山南路【不含】）東、西向全線車道，禁止車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制 。

警方說，本次集會遊行活動交通管制措施也會提供警察廣播電台進行即時報導，民眾應隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，勿任意違規停車，並應遵守員警之指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。落實蒐證、依法究辦。

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