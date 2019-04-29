4年4億扎根技職3箭 新北市推五年一貫職業試探

2019-04-29 20:26

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市推動5年一貫全面職業試探體驗，今日下午於樟樹國際實創高中舉行啟動儀式，市長侯友宜當場宣布，今年起職探中心加入學校數翻倍至40所，提供國小高年級到國中共288校學生的職業試探機會，並和在場師生共同見證新北技職教育再進化的里程碑。

侯友宜指出，「強化國中小職能探索」是新北市的重點教育政策之一，市府4年投入4億元扎根技職三箭，提早為學生職業探索打下基礎。他提到，新北有15所職探中心場域，近日又有25所公私立職業學校加入，共擴大至40校參與，讓技職教育5年一貫向下扎根，開啟技職教育第一箭。

侯友宜說，過去是「一卡皮箱闖天下」的時代，但現在不只要靠行動力，還需具備各項專業基礎知識，因此技職教育的第二箭就是在實習及實作過程中加入雙語，讓學生在職業探索過程中應用外語，跟國際接軌。

技職教育的第三支箭為於國中小實踐「產官學三方跨界合作」的職業試探教育，侯市長強調，未來將結合勞工局就業服務資源，讓學生透過「職場體驗」及「職訓參訪」，培養規劃職涯的概念，在職業探索過程中，了解就業市場實質內涵，學以致用，找出自身未來的職涯發展方向。

教育局表示，40所職探中心將提供新北288所國中小學生「5年一貫、全面職探」的職業試探機會，更搭配技職雙語教育「動手做學英文」的概念，推動全國首創於職業試探中設計「雙語職探」課程，讓孩子在職業試探過程中，學習該職業須具備的英文能力，為暢行國際職涯打下重要基礎。

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