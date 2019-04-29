報稅、搭機捷、丟垃圾…… 5/1便民新制上路懶人包

2019-04-29 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕5月將至，除了報稅季外，1日起將有多項新制上路，如雙北垃圾袋互收、機捷全線行動支付等。

一、雙北垃圾袋互收

雙北市民在兩市購買的「專用垃圾袋」、「環保兩用袋」及「新北商品萬用袋」均可交給雙北垃圾車清運。此外，新北市現行的垃圾袋價格，將從每公升0.4元調降為每公升0.36元，與台北市同價。

二、桃園機場捷運全線可用行動支付

機捷全線21個車站均可使用行動支付過閘門，且旅客只要下載「桃捷TICKETS」行動購票App乘車，首週還有機會抽中「LED立體列車票卡」，此外，至6月30日止，使用「國泰世華信用卡」行動購票乘車，則享票價8折優惠。

三、今年開放Windows版網頁報稅系統

財政部去年提供MAC、Linux、iOS、Android等作業系統網頁版，至今年終於推出Windows的線上版，方便民眾不用再下載報稅軟體。

五、贈與稅可跨區申辦

民眾贈與不動產、現金、上市（櫃）及興櫃股票；或未上市股票，且不含興櫃面額不超過500萬元，只需要檢齊申報應檢附文件，就近至任一國稅局所屬分局、稽徵所、服務處辦理即可，免回戶籍地。

六、普悠瑪、太魯閣號全線發售限量站票

自5月2日起，台鐵局為紓解旅客的乘車需求，開放全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號無座票，於乘車當日限量發售，每列次120張，可於營業時間內在各車站售票窗口購票。

另外，為方便民眾購買當日無座票，台鐵將同步配合修正全線對號列車自動售票機、網路訂票、「台鐵e訂通2019」APP等系統，將儘速完成後公告開放時間。

七、警消海巡醫療福利比照國軍

警察、消防、海巡現職及退休人員比照軍人，到國軍醫院或退輔會的榮民醫院等看診皆不用錢，並優先排床位；到衛生福利部醫院看診則僅需負擔掛號費，免部分負擔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/