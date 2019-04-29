高材生「DIY」濺到神主牌 低落暴瘦擲筊求原諒

2019-04-29 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕OMG！讓祖先見子孫！1名生理醫學師在談話性節目上提到1名病例個案，該個案是1名台灣頂尖「T大」的男研究生，有次在家中「DIY」時不小心把精液濺到神主牌上，從此之後因心理壓力一蹶不振還暴瘦，最後擲筊向祖先求原諒。

生理醫學師「Wendy」在《東森綜合台》「醫師好辣」節目中指出，在身心科遇到的病患，幾乎有99%都是先擲了筊發現問題沒解決，才轉而向醫師求助心理問題，例如有1名就讀於台灣「T大」的男學生，有次在家裡DIY「不小心濺到了他們（家）的祖先牌位」。

生理醫學師「Wendy」表示，男學生DIY時家中沒人，他也沒將此事告訴別人，從那時起他心裡面就一直有個陰影，學業成績開始下滑，他也不願意繼續住在家裡，堅持搬出去，但母親每次見面都發現該名男學生身形消瘦，他就讀於同校的姐姐在網路查詢後，就帶他去擲筊，問題未獲解決才轉而向醫師求助，最後醫師成功幫助他緩和心中罪惡感。

此事件曝光後引發網友議論紛紛，不少網友留言指出「這種祖先不要也罷，生活已經難過了，還在扯後腿」、「三代同堂」、「子孫與祖先相見歡，有什麼好生氣的？」、「這樣太危險！飛太遠」、「『顏社』祖宗十八代」、「把祖先牌位燒了，什麼事都沒了」。

觀看影片請點擊下面

影片傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/