桃園人反對 林口交流道A南出匝道禁左轉喊卡

2019-04-29 16:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕國道1號林口交流道位於新北市林口區及桃園市龜山區交界處，交通壅塞長年困擾居民，新北市與桃園市政府達成共識，原本規劃5月1日起實施禁止左轉文化一路措施，但因桃園市民仍有反對意見，將暫緩推動。不過，第二階段改善措施持續進行，新北市政府辦理八德路拓寛和文化二路跨越橋迴轉道工程，預計明天完工，5月1日起試行引導駕駛人改道，盼分散車流。

新北市交通局長鍾鳴時表示，林口交流道A南出匝道塞車主因之一，是受到高速公路主線車道壅塞影響，依據桃園市交通局統計，從林口A南出匝道的車流，約有5成是左轉往桃園龜山文化一路，但因跨越橋容納車輛的空間不足、車流飽和，導致尖峰時段嚴重壅塞回堵至匝道，影響林口文化一路直行及進入北上匝道的車流。

鍾鳴時表示，交通改善措施需要地方民意的認同與支持，為了讓新北、桃園能有更多時間與民眾溝通，因此林口A南出匝道交通改善措施將分階段實施，繼3月12日完成第一階段交通號誌秒數和兩地交通警察勤務調整後，5月1日起進行第二階段交通改善措施。

新北市府配合辦理八德路拓寬，從2線車道拓寬為3線車道，文化二路增設迴轉道，讓林口A南出匝道原本要左轉龜山文化一路的車輛，直行後提供另一條改道選擇，達到分流效果，相關工程4月底完工，至於禁止左轉文化一路的措施將暫緩實施，後續再評估。

鍾鳴時強調，將以「空間換取時間」，讓桃園市府有足夠時間與民眾溝通，避免因誤解而反彈；第二階段改善措施實施後，將收集各方意見和具體成效，於新北、桃園雙市市長會議檢討，做為後續改善方針的參考依據。

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