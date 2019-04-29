無電梯公寓改建 竹縣補助看這裡

2019-04-29 16:42

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣到上個月底的老年人口比例已有12.41%，接近世界衛生組織定義老人人口比例14％的「高齡社會」。越來越多銀髮鄉親為了居住無障礙，開始關切、甚至爭取政府補助，讓他們住了2、30年原本沒有電梯的老公寓可以增建電梯，以使整體居家環境能更便利、友善銀髮居民出入。

縣府社會處表示，世衛組織定義老年人口比例7％是「高齡化社會」，14％以上是「高齡社會」、20％以上是「超高齡社會」。全縣13鄉鎮，包含竹北竹東在內，有6個是「高齡化社會」，新埔、寶山、芎林屬於「高齡社會」，關西、橫山、北埔、峨眉則都已經是「超高齡社會」。

縣府表示，前述年過2、30年且未設電梯的老公寓，想要增設電梯，除有機會透過工務處使管科爭取「危險及老舊建築物加速重建計畫」，向中央爭取補助初評、詳評公寓的耐震能力以獲得重建機會，也能透過國際產業發展處都市設計科爭取中央的更新基金，執行以拉皮為主的更新整建。

縣府表示，「危老建物」初評和詳評補助，依申請建物的規模，前者補助6000元到8000元不等。後者則以不超過每棟詳評費用的3成、且每棟最多補助40萬為限。

一旦被認定是「危老」的建物，接著可向都設科提出重建計畫，爭取賦稅的減免如：重建期間免繳地價稅，重建完成後連2年獲得地價和房屋稅的減半。另，重建完成後如仍繼續自住而沒有出售，房屋稅可以在前述2年減半到期後再獲延長10年的減半優惠。

縣府直言，雖然上個月小英總統再提「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」，但因這個計畫的補助款，8成來自中央，另外2成要縣市政府自付。在中央和地方財源都有限下，許多縣市未必能配合辦理。以新竹縣為例，雖曾於2018年開辦過，但實際上也沒有民眾提出，有意的民眾事先需先向所在縣市政府確認當年度是否有補助名額。

至於更新整建部分，縣府國際產發處強調，這是以補助20年以上老公寓做外牆拉皮、立面違建整理的工事為主，補助上限是前述工程的工程款45%。如果只是單純增建電梯，頂多只能補助到45%。

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