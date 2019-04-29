我們與善的距離！彰化整合捐贈平台啟動

2019-04-29 11:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了讓民間捐贈資源充分善用，彰化縣政府架構「公益串聯站」網路整合平台今天啟動，今後，民眾、公司行號都能經由平台完成捐款、捐物資、做志工的心願，平台更具意義的是，可讓縣府匯合、分配資源，拉近捐贈者和受助者的距離，讓善的種籽播種開來、雨露均霑，資源共享。

名為「公益串聯站、彰化有夠讚」公益整合平台，今由縣長王惠美與一群民間團體代表、企業人士共同啟動，王惠美頒發感謝狀，感謝捐贈者的愛心，王惠美說，長期以來，大家一窩蜂關注某一個弱勢族群，導致受助者覺得物資來得容易，不懂得珍惜，甚至還會比較好壞，失去社會救濟的真諦。

王惠美表示，縣府架構公益整合平台，目的要讓被忽略的弱勢戶，也能跟特別受到關注的弱勢族群，同樣享受到社會救濟資源，平台把人力、物力、財力的捐助入口，以及徵信功能，全部整合於同一網頁，彙集原本散落於各網頁的捐助資訊，並在同一畫面加入徵信功能，民眾不想身分曝光，也可用「甲」、「乙」、「丙」做代號，個資會受保護。

社會處長王蘭心在啟動儀式上介紹平台的使用方式，她說，平台頁面首頁，設計了「我要當志工」、「我要捐款」、「我要捐物資」、「徵信」共4個欄位，好比4格漫畫，民眾點進欄位、填寫資料，填妥後平台會發送訊息到填寫者手機，輕輕鬆鬆完成捐款、捐物資和申請當志工的心願。

除了公益整合資訊平台，民眾也可上彰化縣政府全球資訊官網，於首頁最下方連結「公益串聯站、彰化有夠讚」平台。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/