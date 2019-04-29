6年拚出8名醫科生 屏東鄉下學校令人刮目相看

2019-04-29 11:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣私立美和高中是位於鄉下的一所高中，今年大學學測4科考出59級分的學生施睿濬，正取高雄醫學大學醫學系，這也創下該校連續6年共8人錄取醫學系的紀錄。

6年來錄取醫科的美和高中畢業生除了施睿濬，還包括李昕〈長庚醫學大學〉、盧佳壕〈台北醫學大學〉、陳羿蓁〈國防醫學大學〉、李治杰〈台北醫學大學〉、鄭仲倫〈國防醫學大學〉、黃智豪〈台北醫學大學〉、王琰〈長庚醫學大學〉，證明鄉下學校教育資源雖無法與都市學校相比，但只要勤奮努力及踏實學習，仍可成就醫學夢。

施睿濬終能達成從小當醫師的夢想，心中非常高興，他十分感謝疼愛他的爺爺及辛苦撫養他的媽媽，同時他也非常感謝在美和6年的學習生涯中，導師及任課老師在學業、生活及品德上細心、耐心教導，還有同學之間的濃厚情誼。

校長曾焜宗表示，施睿濬在美和國中部畢業後選擇直升高中，國高中6年同學間感情好，放學打球或是切磋功課，這是城市學校所沒有的，而6年一貫的教學模式讓他能更專心，也更有系統的學習知識。

施睿濬原本繁星通過陽明醫學院的第一階段篩選，輔導他的師長及醫師認為第2階段面試通過的機會不小，但他為了照顧母親、減輕家庭負擔，再者在校6年深受美和創辦人徐傍興博士的精神感召，由於徐博士也是高醫創辦人之一，因此施睿濬毅然決然選擇離家近的高雄醫學大學就讀。

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