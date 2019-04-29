向穆斯林旅客招手 觀光局成立雅加達服務處

2019-04-29 10:07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2019年萬事達卡國際組織公布全球穆斯林旅遊指數GMTI，台灣首度擠進最佳旅遊目的地第3名。交通部觀光局今天表示，將成立「駐雅加達服務處」強化拓展穆斯林市場，持續成為穆斯林旅客心目中最佳旅遊目的地之一。

觀光局表示，印尼是全球最大穆斯林國家，超過2億穆斯林人口，為拓展穆斯林市場標竿，觀光局3月起委託台灣觀光協會營運「駐雅加達台灣觀光旅遊服務處（Taiwan Tourism Information Center in Jakarta）」，期盼比照外貿協會模式，整合各界資源，深化台灣觀光品牌印象，招攬當地出遊客源，為新南向市場再添新動能。

觀光局表示，印尼近年推行經濟振興與國際接軌政策，經濟起飛帶動出境旅遊風氣，觀光商機龐大；雅加達台灣觀光旅遊服務處成立後，可就近提供印尼當地旅行社、航空業者、媒體及旅客等台灣觀光相關情報與遊程規劃等服務，增加台灣與印尼互訪人次。

觀光局表示，雅加達駐點成立後，將強化台灣穆斯林友善的形象宣傳，推動航空PAK聯營，邀請當地攝影家及旅遊部落客編纂台灣旅遊圖文手冊等，努力突破既有障礙，開展主要城市客源。

在國內穆斯林接待環境配套方面，現在取得清真認證餐廳已超過200家，今年更取得萬事達卡國際組織公布全球穆斯林旅遊指數非伊斯蘭教合作組織穆斯林友善旅遊目的地第3名的肯定，開拓印尼市場將可導入更多的消費客源，中東、印度、其他穆斯林市場也能跟進。

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