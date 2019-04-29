把水庫用光？收到4月份水費帳單 總金額超過500萬元

2019-04-29 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕自來水公司會定期對用戶寄送水費帳單，但在桃園市桃園區某民宅5樓的民眾今（28）日公布自己4月份的水費帳單，金額超過500萬元，數字嚇壞所有網友，直呼「水庫的水都被你用光了！」

民眾直呼：「有夠誇張的帳單」，並將它拍照上傳至臉書社團「爆料公社」，當中能見桃園區中山路上1棟民宅5樓，被自來水公司標註從今年1月12日起至3月14日止，共計用掉31萬2514度的水，用水費高達377萬3386.5元，基本費則是58369.5元。

帳單上註明的其他收費項目，還有清除處理費115萬6302元，以及水源保育與回饋費17萬9685元，合計應繳金額共516萬7743元。

不少網友認為這張帳單相當嚇人，相繼留言指出「一起來養鴨子阿」、「這水費是要放多少水才放的到31萬度」、「自來水公司糗大了」，但也有網友認為，「會不會家裡真的有漏水？」，PO文民眾疑似發現自己未將水號上馬賽克，恐暴露自家住址因此已將貼文移除。

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