廁所內的禁止標誌 網友笑噴直呼傻爆眼

2019-04-28 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕公共廁所內時常會貼出標語或是禁止標誌，提醒民眾使用廁所時請發揮公德心。1名網友今日在「路上觀察學院」貼出於廁所內看到的三張禁止標誌圖，關於丟垃圾、抽取衛生紙還有馬桶坐姿，各種奇怪的舉動，讓網友笑噴，直呼「誰會做這些動作啊！」

1名網友在「路上觀察學院」貼出在廁所內看到的禁止標誌，第一張圖片是提醒民眾記得將衛生紙丟於垃圾桶，並禁止於垃圾桶內丟出衛生紙；第二張圖片是抽取衛生紙的方式，禁止將自己捆成木乃伊讓網友開始有點傻眼；第三張圖片是馬桶坐姿，其中禁止於廁所內釣魚還有禁止喝馬桶水，直接讓網友笑倒在地。

網友們紛紛回應「第二張圖，老師音樂請下：舞孃」、「第一張圖丟垃圾的是魯夫嗎」、「廁所奧運大賽」、「誰會在廁所釣魚啦哈哈」、「你在廁所一整天觀察絕對有人這樣做」。

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