柯P跟絲織公會健行走跳新北投

2019-04-28 19:51

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣區絲織公會今（28）日舉辦健行活動，台北市長柯文哲也一起參加，走訪眷村中心新村、衛戍病院、北投文物館等處，見證了北投溫泉的繁華，也見證了台灣的百年歷史。逾千人參與，展現紡織業生氣蓬勃，充滿活力。

台灣區絲織公會為倡導絲織業從業人員身心健康促進家庭和樂，並達到增進會員情誼之目的，結合紡織產業綜合研究所、台北科技大學紡織系暨分子科學工程系系友會、中華民國紡織品研發國際交流協會及台灣產業用紡織品協會於今日共同主辦2019年絲織業健行暨聯誼摸彩活動，全程共約5.6公里，本次參加人數近1400人。

台北市長柯文哲到場支持及鼓勵此次新北投健行活動，上午9時自新北投捷運站出發，絲織公會理事長莊燿銘、名譽理事長戴宏怡、名譽理事長陳建柱、產紡協會理事長羅忠祐、創代協會理事長陳正宏、亞東技術學院校長黃茂全及北投區林泉里里長陳惠華等人陪同，行經中心新村、前衛戍醫院到硫磺谷後，柯文哲順道視察附近步道，中午並參加聯誼餐會，佩服各合辦公協會規畫辦理此活動展現的向心力。

負責規劃此次健行路線的是絲織公會顧問王能賢，他介紹，新北投因為蘊藏著豐沛的地熱溫泉，在百年前這裡就被日本設定為「休閒」重鎮，日軍自1898年於此溫泉地內開設台灣第一處利用溫泉從事醫療行為的「台北衛戍病院北投分院」，岡本要八郎於1905年在北投溪河床上發現北投石，台北廳長於1913年完成和洋折衷風格雙層建築，東亞最大的溫泉公共浴場「北投公共浴場」，1916年鐵路也特地另闢支線來到新北投乘降場，確立了新北投的重要地位。而後陸續建構了當時北投地區最高級的「佳山溫泉旅館」（現為北投文物館）、于右任院長避暑、避壽及避關說的別館梅庭及舊名鐵真院臨濟宗佛寺的普濟寺等新北投地區日治時代的古蹟，見證了北投溫泉的繁華，也見證了台灣的百年歷史。加上台灣首座綠色建築的台北市立圖書館北投分館及新潮派的豪華溫泉大飯店，使新北投延續百年風華，成為台北最富人文、古蹟、地質和休閒的勝地。此次也特別邀請解說老師進行七個定點的人文、古蹟講解，圓滿完成這次具深度的新北投知性之旅。

絲織公會莊理事長燿銘表示，為倡導絲織業從業人員身心健康促進家庭和樂，自1998年開始辦理絲織業登山健行暨聯誼摸彩活動，至今已第22年，每年的健行暨聯誼摸彩活動都非常熱絡，承蒙絲織公會各理、監事及相關單位的大力支持，熱情贊助辦理經費及摸彩品。絲織公會多年來在內湖忠勇山、四獸山、烘爐地都留下近兩千絲織人的足跡，九年前為使參加者深度瞭解台北，嘗試用腳走讀舊台北，也展現絲織公會的向心力、紡織業的活力。

產紡協會理事長羅忠祐表示，看到這麼多紡織從業人員攜家帶眷共襄盛舉，一起來爬山，覺得很開心，先進者出來健身、年輕人運動打好底，一起為紡織業打拼。

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