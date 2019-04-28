「培根市集」推「流浪飯」 帶你體驗浪人甘苦

2019-04-28 20:11

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市萬華區今舉辦「培根市集」，現場有多個在地團體擺攤行銷社區。還有攤位擺出「流浪飯」、「工地特調」等商品，讓遊客體驗街友、工人平常的飲食。

艋舺龍山文創B2今天舉辦春季培根市集，核心概念是「培力」、「草根」，萬華社區協力聯盟、萬華社區大學、地下勞動合作社、社團法人台灣芒草心慈善協會等團體都在現場攤位，希望促進社區發展。有攤位更推出加有剩飯、剩罐頭、泡麵等食材的「流浪飯」、以及混搭汽水、果汁、保力達Ｂ的「工地特調」，讓大家體驗流浪者、工人平時將各種食物混在一起吃的飲食方式。

實際體驗「流浪飯」與「工地特調」後，不難體會到街友們平時在飲食選擇上的無奈，不過儘管裡面有著五花八門的食材、夾雜著各式口味，這樣的混合方式，卻意外結合出一種全新的風味。

另一個攤位「南機拌飯」則是由萬華一群有不同專業、想法的年輕人所經營，他們會定時在南機場一間老舊公寓的地下室舉辦公益活動，除了會帶長輩做運動外，每周五也會舉辦惜食活動，將愛心食材做成餐盒分送給弱勢團體。

「夢想城鄉」攤位志工則表示，他們與過去曾是木工師傅的街友大哥合作，用廢棄的木頭做出各式的作品，除了能讓街友大哥運用技能打造藝術，也可以提供他們人際方面的協助。

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攤位推出加有剩飯、剩罐頭、泡麵等食材的「流浪飯」，讓大家體驗流浪者的飲食。（記者蔡思培攝）

「夢想城鄉」與過去曾是木工師傅的街友大哥合作，用廢棄的木頭做出各式的作品。（記者蔡思培攝）

「南機拌飯」是由萬華一群有不同專業、想法的年輕人所經營，他們會定時在南機場一間老舊公寓的地下室舉辦公益活動。（記者蔡思培攝）

混搭汽水、果汁、保力達Ｂ的「工地特調」。（記者蔡思培攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台北市萬華區今舉辦「培根市集」，現場有多個在地團體擺攤行銷社區。（記者蔡思培攝）

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