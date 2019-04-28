運動不勞動 雲林縣府揪親子登山趣

2019-04-28 12:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣慶祝勞動節，今天邀請勞工親子登山，運動不勞動，登山步道一路蟲鳴、鳥叫，還有豐富的原生植物、滿山新鮮空氣陪伴超過2000名勞工及眷屬歡度假日。

雲林縣府為感謝勞工朋友，利用勞動節前夕邀請勞工走出戶外，享受大自然，今天大伙兒從古坑鄉大埔社區開天宮前廣場出發登山，主辦單位還特別安排傳統整復、視障按摩及地震防災體驗，還有精彩的表演節目和摸彩。

身心障礙朋友也在現場體驗手搖車享受戶外活動，雲林縣副縣長謝淑亞到場表揚模範勞工，氣氛熱絡。

謝淑亞代表感謝勞工朋友，推崇大家都是家庭經濟的來源，也是社會安定的支柱，送上最高的敬意與謝意，並鼓勵勞工朋友運動健身紓壓、減壓，縣府主管單位也會加強保障全體勞工的權益及福利，營造最佳的工作環境。

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