戀戀桐花全國馬拉松今晨開跑 4500跑者參加

2019-04-28 12:00

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕中華民國陸上運動競技協會舉辦的「浪漫台三線2019新竹縣戀戀桐花全國馬拉松」，今天清晨在新竹縣橫山鄉合興車站開跑，吸引4500名跑者參加，盛況空前。

行政院客委會主委李永得在開跑前致詞說，比賽路線剛好在客委會大力推動的浪漫台三線觀光帶上，當地桐花盛開，大家可以好好欣賞浪漫台三線之美，也祝福選手們平安完賽。

中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全說，今年的桐花路跑共有4500人參加，分為22公里挑戰組、8.5公里樂活組及43公里全馬等三個組別，其中全馬組就有1200人參加；在路程規劃方面，半馬經過建豐煤礦坑遺址、全馬經過關西、尖石、與橫山等3個鄉鎮，途經鐵嶺休閒遊憩區、水田部落等景點。

已經好幾年來參加這項馬拉松賽的黃姓跑者說，過去幾年比賽時間沒有剛好對上當地桐花的開花期，所以沒能欣賞到桐花盛開的美景，但今年沿途處處是桐花滿樹的美景，讓人大飽眼福，一掃前幾年沒看到桐花的遺憾。

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