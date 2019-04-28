04/28 各報重點新聞一覽

2019-04-28 07:26

自由時報

心肌梗塞 4年增逾萬人

驚！心肌梗塞四年間增逾萬人，每八名患者就有一人未滿五十歲。名人因心肌梗塞猝死時有所聞，宛如「無形殺手」。根據健保署統計，二○一五年心肌梗塞就醫人數三萬七七一八人，成長到去年的四萬八六三九人，增幅超過三成。

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FBI局長：中國經濟靠偷的

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長瑞伊二十六日直陳，中國為了提升經濟，以美國利益為代價，動員全社會進行偷竊，對美國的經濟與國家安全構成嚴重威脅。他說，北京透過情報單位、國營企業、「表面為民營的公司」、研究生與學者，發起竊取美國科技與貿易機密的運動，中國引發的情報威脅比任何其他國家「範圍更廣，也更嚴峻」。

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清大擊敗北京清大 超級電腦賽稱霸全球

國立清華大學資訊工程系師生組成的團隊，參加ASC世界大學生超級計算機競賽，四月二十五日在各國共三百多支隊伍中脫穎而出，並擊敗尋求衛冕的北京清華大學，獲得全球總冠軍，好消息昨天傳回校園，令師生非常振奮。

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蘋果日報

韓國瑜改口收企業獻金 選前喊「一瓶礦泉水、滷肉飯」選後陷4千萬風暴

去年九合一選戰期間，國民黨高雄市長候選人韓國瑜辦公室裡，有瓶擺著沒喝的礦泉水，當時他說，那是他有天在高鐵上，遇到一名北漂的列車小姐送水給他，水瓶上還寫著：「加油！讓我回高雄吧！」韓國瑜後來就靠著「一瓶礦泉水」與「一碗滷肉飯」捲起一股韓流，讓他翻轉綠地，打贏選戰。豈料，5個月後，韓國瑜卻身陷4000萬元政治獻金風暴。

實名檢舉 苗栗反增5成 正義魔人不退 台中高雄也多1成

交通違規案檢舉元旦起改採「實名制」，但檢舉案件不降反升！苗栗警方統計今年1到3月的檢舉交通違規件數，高達7987件，與去年同期5141件比較，增加2846件，成長逾5成，而不只苗栗，《蘋果》調查，台中及高雄等地的檢舉交通違規件數也成長1成多。警方表示，檢舉交通違規並沒有檢舉獎金，可見檢舉交通違規的民眾多半是正義感十足，不在乎用實名檢舉！

聯合報

選不選？韓國瑜：有些話不好講 很快會給答案

由韓粉自發舉辦的「歡樂感受新台灣」誓師大會昨天在高雄登場，持續超過十二小時，入夜後，韓國瑜不敵韓粉熱情，被拱到現場講話，「總統好」的呼聲響徹雲霄，韓帶領韓粉高喊「台灣安全、人民有錢」，他說，現在有些話不好講，請再給我一點時間，稍安勿躁，很快就會給大家一個答案，請大家尊重我最後的決定。

執政黨上街挨批…萬人喊廢核 蔡賴王不見王

二○一九廢核遊行昨在台北、高雄登場，民進黨組隊參加，蔡英文總統、行政院前院長賴清德及多位黨公職都出席，但執政黨參加遊行也引發批評，在野黨更呼籲總統解決問題、不要遊行。蔡總統表示，參加遊行是政府作為對未來能源轉型的保證，「只要蔡英文在，只要執政團隊在，非核減煤走向非核家園，會是我們持續的目標」、「我們絕對不會走回頭路，也沒有重啟核電的問題」。

中國時報

台灣人才外漂 恐破百萬大關

台股屢傳佳音，上班族薪資調漲年增2％、最新3月失業率3.68％，創近19年同月次低；弔詭的是，即使就業市場穩定，不論中高階人才或社會新鮮人，寧當「外漂族」（海外工作），也不願在台灣發展。根據主計總處去年底公告，2017年國人赴海外工作人數達73.6萬人、再創新高；人力銀行主管表示，官方統計有黑數，外漂族節節升高下，人數早已逾73.6萬，恐破100萬大關。

三山造勢再現 韓選總統震天響

民間發起的挺韓誓師大會，27日在鳳山以「歡樂感受新台灣」園遊會形式，表達挺韓國瑜選總統心聲；原本說不出席的韓國瑜晚間突然現身，重申明年1月11日是中華民國生死保衛戰，請韓粉們「再給我一點時間」，要大家團結追求更好生活。

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