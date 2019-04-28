FBI局長：中國經濟靠偷的

2019-04-28

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長瑞伊二十六日直陳，中國為了提升經濟，以美國利益為代價，動員全社會進行偷竊，對美國的經濟與國家安全構成嚴重威脅。他說，北京透過情報單位、國營企業、「表面為民營的公司」、研究生與學者，發起竊取美國科技與貿易機密的運動，中國引發的情報威脅比任何其他國家「範圍更廣，也更嚴峻」。

調查經濟間諜 全指向中國

二○一七年接掌ＦＢＩ的瑞伊是在出席華府智庫「外交關係協會」的活動上發表上述談話。他強調，中國「靠著偷竊爬上經濟階梯」，且「開創以社會途徑方式，藉由大批企業、大學與組織，竭力竊取創新技術」。他說，中國對美國造成「典範轉移」的國安威脅，因為它是「以各類全新的方式，將網路犯罪與間諜活動融合起來的複合型威脅」；經濟間諜的調查已是ＦＢＩ反情報計畫的重點，「而我們五十六個分局的所有調查，幾乎無一例外的導向中國」。

瑞伊說，中國採行長遠計畫，以期取得關鍵領域的主導地位，然而美國對此長久低估。「為了達此目標，他們使用一套不斷擴大的非傳統方法，包括合法的與非法的，將外國投資與企業收購、網路入侵與供應鏈威脅等方式結合起來」，「他們將長遠計畫做到了極致，他們處心積慮、全神貫注，他們很有耐心，而且堅持不懈」。

去年30中國學者 禁止入美

紐約時報本月披露，ＦＢＩ過去一年內禁止疑似和中國情報機構有關的近三十名中國學者入境。對此，瑞伊雖拒絕評論具體案例，但認為這類事件「會開始越來越常發生」，因為ＦＢＩ已看過許多與研究環境有關的簽證過程遭到「濫用與利用」的案例。

他表示，中國造成美國「社會整體的威脅」，亟需美國「整體社會的回應」。他主張，「未來幾年的景況將取決於我方公私部門的合作可至何種進展」。他說，ＦＢＩ已與民間企業進行「防禦簡報」，讓他們對外企夥伴的可能邪惡意圖有所警覺，相關雙向溝通不僅對美企，對研究與教育機構也至關重要，他敦促學術單位「對於他國人士如何可能濫用開放的學術環境」要更留心。

直言2020大選 俄將干預破壞

瑞伊也指出，俄國將繼續干預美國二○二○年的總統大選，他說，俄方將持續不減的「使用社群媒體、宣傳機關、假人物等，把我們騙得團團轉、讓我們互鬥、散播分裂與不和，破壞美國對民主的信仰」，「這不僅是選舉週期的威脅，而相當是一年三百六十五天的威脅」。為因應俄國與其他敵國方興未艾的威脅，ＦＢＩ近期將近四十名人員調派至反情報部門。

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