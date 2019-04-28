今放晴高溫上看32度 午後留意較大雨勢

2019-04-28 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕今（28）日隨著東北風減弱，風向將由偏東風轉為偏南風，東半部仍有局部短暫降雨，清晨至上午偏向於沿海一帶；午後受熱力作用影響，山區及內陸降雨機率也會提高，容易有局部短暫陣雨或雷雨。至於西半部則大多為多雲到晴，午後局部地區也有短暫雷陣雨，今天午後對流發展的時間會比較早，並有較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，各地高溫都在28至32度，桃園以北及宜蘭又再度有悶熱的感覺，戶外活動請多補充水分。

由於近日有地震發生，又逢連續降雨，提醒前往山區活動的朋友留意坍方及落石，行經蘇花公路段的朋友亦請多加注意路況，行車請多注意安全。

今日空氣品質部分，隨著高壓持續東移，環境風向由偏東風轉為東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱、擴散條件差，易有污染累積，光化作用也易使午後臭氧濃度上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級，局部地區及時段可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，下週一、下週二（29日、30日）各地大多為多雲到晴的天氣，主要的降雨在午後這段期間，下週一午後雷陣雨的範圍較廣，各地山區、平地都有機會，下週二則會侷限在山區附近；白天氣溫較高，各地高溫普遍在32到34度，局部地區如內陸、盆地及縱谷有機會再高一些。

下週三、下週四（5月1日、2日）梅雨季第一道鋒面影響，天氣轉趨不穩定，各地皆有短暫陣雨或雷雨發生的機率，此波鋒面雖屬移動性，但需留意鋒面上是否有中、小尺度對流發展，西半部及東北部局部地區不排除會有短時強降雨等較為劇烈的天氣發生。由於降雨明顯，各地氣溫有下降趨勢。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 32 24 ~ 31 26 ~ 30 23 ~ 30

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/