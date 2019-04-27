穿泳衣入場只要100元 水樂園開園大排長龍

2019-04-27 18:26

〔記者張軒哲／台中報導〕今日氣溫飆高，全台最大水樂園馬拉灣今日盛大開園，推出上午10點前著泳衣購票入園，門票只要100元的活動，一早就吸引眾多民眾前來搶好康，有來自台北、高雄等地的遊客，清晨5點就搭上客運要來搶限時優惠，清涼戲水。

來自台中的遊客張小姐表示，看到活動訊息，2個家庭揪團一起來玩，一早8點多來已有許多排隊人潮，原本4大4小要花近5000元，今天足足省了4000多元，替家長省荷包；來自高雄黃小姐說，5點半就從高雄搭客運來搶好康。

麗寶樂園渡假區內的馬拉灣水上樂園，有多項人氣設施，包括全台最大人工造浪池「大海嘯」、全長270公尺的漂漂河、還有9層樓高刺激滑水道「極速勇士」。

麗寶樂園副總經理王永豪表示，今天開園前早已有許多遊客前來排隊，搶100元的限時優惠，入園人數可望上看3000人次，而5月1日至5月31日還有比基尼月活動，只要在中午11點前，穿著三片式比基尼或三角泳褲購票入園，門票只要199元，歡迎大家一起來展現熱情。

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