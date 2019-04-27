廢核遊行蔡、賴現身力挺 北高逾萬人參加

2019-04-27 16:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕427廢核遊行今天於台北、高雄雙城啟動，今年主題為「告別核電、風光明媚」，象徵核電時代過去，為來將迎接風電、太陽能等綠色能源。包括總統蔡英文、前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰及多位黨公職都參與此次遊行，主辦單位估計此次兩地人數共1萬2000人。

蔡英文行前發表談話指出，今天來參加有兩個目的，第一個目的是要感謝30年來很多人共同的努力，讓我們在非核減煤目標上走向非核家園，而在我們執政之後，我們也全力衝刺非核減煤，同時也推動能源轉型、發展再生能源，民進黨執政之下都全力推動相關政策。

至於第二個目的，蔡英文表示，要向全國人民保證，只要蔡英文在，執政團隊在，非核減煤走向非核家園會是持續的目標，一定會達成目標，且台灣也不會缺電，也絕對不會走回頭路，沒有重啟核電的問題，保證相關綠能產業在政府全力支持之下能快速發展。

蔡英文參與的隊伍是公民大隊，她牽著小朋友，受到許多民眾熱烈歡迎，路邊民眾不時喊出「小英加油」。賴清德則走在政黨大隊的民進黨隊伍中，與卓榮泰及民進黨秘書長羅文嘉比肩同行。

主辦單位指出，今天有對總統、台北市長、新北市長、政黨發出邀請，但首長部分僅有蔡總統現身、政黨則是包括民進黨、時代力量、綠黨、社民黨、樹黨、歐巴桑聯盟等均有代表出席。初步估計台北場參與人數達到1萬人、高雄場則有2000人。

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