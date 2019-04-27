700人響應新北市春季淨灘 清出5噸垃圾

2019-04-27 14:31

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府響應「世界地球日」，今天起陸續在沿海9個行政區舉辦春季淨灘活動，今天有700人參加位於金山區中角灣海灘的淨灘，共清除4.5噸垃圾及0.58噸資源回收物，呼籲民眾用行動愛地球。

環保局副局長張旭彰表示，去年台灣國際淨灘行動統計，海洋廢棄物前三名為寶特瓶、塑膠瓶蓋及吸管，都是無法自然分解的一次性塑膠製品，所以希望民眾到海邊遊憩時，將垃圾一併帶走並減少使用一次性塑膠產品。

台灣海龜保育協會常務監事謝文宜指出，從2016年至今，台灣北部海域共收容62隻海龜，其中因魚鉤、漁網、吸管等人造物造成傷害者高達8成，其中有2隻海龜確診為誤食人造物而死亡，希望透過這次淨灘活動，呼籲民眾落實不使用一次性塑膠產品，共同守護海龜的棲息環境。

參與淨灘的昌平國小小市長林群祐有感而發的說，海灘上的垃圾其實都是來自於人類，如果不去處理，最後所有污染還是又回到我們身上，海洋垃圾的問題不在於是否清的完，而是在是否要開始清理，以及如何減少垃圾的產生。

張旭彰說，除了積極舉辦淨灘活動，新北市近幾年積極推動不塑政策，去年還召募329家「新北不塑之客友善店家」，鼓勵店家不使用一次性用品或包裝無塑化，並歡迎民眾自備環保餐具消費等，降低塑膠製品的使用量。此外，還創新推出「新北Ucup」循環杯，用於不塑路跑、頒獎典禮或校園園遊會等各式活動，鼓勵市民朋友一起做個新北不塑之客。

環保局補充，新北市海岸線全長約122公里，不僅風景優美更是國際級的景觀，為了維持海岸線的乾淨，積極推動淨灘活動，2018年在新北市境內進行淨灘的各單位、學校及企業團體高達861場次，總共清除309.4公噸垃圾及37.7公噸回收物。另外，也持續推動「民間企業認養海岸維護」計畫，截至今年3月底止，共有27個單位認養約10.5公里的海岸線，期待未來能有更多的單位一同加入認養海岸的行列，相關資訊歡迎上環保署「海岸淨灘認養系統」及「全國揪團認養淨灘臉書粉絲團」網站查詢。

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