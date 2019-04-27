新營生達製藥家庭日 推小農、捐發票作公益

2019-04-27 14:17

〔記者楊金城／台南報導〕本土大藥廠新營生達化學製藥，今天在後壁蘭花生物科技園區舉辦「生達人2019愛無限家庭日」，現場園遊會邀請在地小農、農會、社區、特色商家擺攤展售，推薦最具在地特色的優質農產品、伴手禮，也捐發票給學甲伯利恆早療中心，支持遲緩兒早療及融合教育，以具體行動愛無限。

上市公司生達製藥成立至今已超過50年，已發展成長為集團企業，今年由生達旗下的生展生技承辦生達人愛無限家庭日，參與的關連企業還有生泰合成、三友生技，今年也是生展成立20週年紀念日，家庭日活動吸引生達集團員工、眷屬超過千人參與，非常熱鬧。

生達製藥創辦人范進財董事長、總經理范滋庭父子主持生達人家庭日開幕，有表演競賽凝聚集團員工向心力，並增進員工、眷屬與社區互動，今年園遊會就邀請新營、後壁、麻豆農會、小農、佳里漳洲社區等設置40多個攤位，向員工推薦，多多購買特色農產品幫助農民，發揮社會企業的責任。

包括台南市長黃偉哲、農業局長李朝塘也受邀出席，這次生達人活動，也邀請到學甲伯利恆早療暨融合教育中心、美力台灣3D行動電影院，由曲全立導演分享打造全台第一部3D行動電影車，將台灣之美帶到偏鄉的心路歷程。

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