豐原國4臨時道路完工 紓解三豐路口車流

2019-04-27 13:03

〔記者張軒哲／台中報導〕國4豐原潭子段工程預計2021年完工，立委江啟臣協調交通部高公局研籌經費及工程施作，在豐原區國4下方闢建臨時道路，日前已完工通行；另外，因應豐原端匝道出入口封閉，將增設臨時匝道出口。台中市長盧秀燕今日到場視察，她感謝江啟臣爭取中央預算，是這項建設的最大功臣。

今日盧秀燕在建設局長陳大田、交通局長葉昭甫等人陪同下，視察豐原區國道4號臨時道路及匝道工程，包括立委江啟臣、市議員張瀞分、冉齡軒、陳本添及地方里鄰長皆到場關心。

盧秀燕表示，為串聯山城地區與海線地區間的交通路網，交通部高公局規劃將國道4號延伸至豐原及潭子段，為避免施工期間造成平面道路的交通衝擊，市府與中央代表及地方民意代表積極召開會議，提出交通維持因應措施。江啟臣爭取2500萬元經費闢建臨時道路，長度約540公尺，寬度9公尺，工程於今年3月開工，已完工開放通行。

對此，建設局規劃在國道4號下方，三豐路至豐科路之閒置空間闢建為雙車道，以提供儲車空間，並調整沿線號誌時向秒數，有效紓解三豐路口車流交織的瓶頸問題。

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