快查查！全台1.5萬頃土地未辦登記繼承 拖久就歸國庫

2019-04-27 11:14

〔記者黃欣柏／台北報導〕別讓財產飛了！根據內政部統計，我國截至去年底未辦繼承登記的土地面積竟高達1萬4712公頃，約是568個大安森林公園大小。內政部提醒，逾期未辦繼承登記的土地，經地政機關列冊管理15年，就會被國有財產署依法公開標售，且5次未脫標就會登記為國有，呼籲民眾留意自身財產權益，儘速辦理繼承登記。

內政部指出，為促進土地利用及維持地籍正確，我國「土地法」第73條及第73條之1規定，土地與建物應於繼承開始之日起6個月內辦理繼承登記，逾期者除每月處登記費1倍之罰鍰，超過1年後地政機關也會公告3個月並通知繼承人，若仍然沒人辦理登記，地政機關就會予以列冊管理，15年期滿後由國財署公開標售，所得價款會再保存10年，無人申領則歸屬國庫。

據內政部初步統計，截至去年12月底，全國地政機關共列冊管理56萬4619筆逾期未辦理繼承登記之土地，其面積合計高達1萬4712公頃，約是568個大安森林公園大小，其中光是去年新增列管的就高達6萬9898筆，面積約1393公頃，相當於新北市三重區的面積；而在全國列管土地中，建物有多達2萬2223棟，坪數合計約47萬坪。

內政部表示，實務上常見未辦理繼承登記的原因，包括繼承人不知情、繼承條件談不攏或被繼承人留有債務等，為保障財產權益，呼籲還没辦理繼承登記的民眾儘速向國稅局申報遺產稅並領取遺產稅免稅或繳清證明書，如果無法會同全體繼承人一起申請，也可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊再改為分別共有。

內政部提到，考量部分繼承人根本不知道被繼承人遺有不動產，內政部已從2014年6月起推動地政機關按月通知繼承人的服務，截至今年3月底已主動通知34萬1839件，但即使政府提供主動通知服務，民眾還是要親自申辦，呼籲民眾若收到地政機關通知公文後儘快辦理，避免因逾期被課予罰鍰，甚至讓自己的不動產被標售。

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