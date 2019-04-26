全國未繼承房地 值逾千億

2019-04-26

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部統計，截至去年底止，全國未辦理繼承土地高達一．四七萬公頃，將近一個金門的面積大小，未辦理繼承的建物面積則高達四十七萬坪，大約相當於四棟台北一○一大樓；截至今年三月底，光是北市未繼承的房地以公告現值計算便高達五六一億元，推估全台未繼承房地價值超過上千億元。

內政部曾調查，繼承人未辦理繼承登記的主要原因，包括繼承人太多導致意見不合、產權複雜或分散、價格偏低、不諳法令與稅務等問題。

土地1個金門大 建物達4棟101

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台灣人口老化的趨勢已經無法逆轉，使得近幾年繼承移轉棟數持續創下新高。不過，根據北市地政局統計，二○一二年至二○一六年，每年繼承人數與繼承取得人數比率約六十％，代表還有近四成繼承人未辦理繼承不動產，不動產發生未繼承的狀況其實比率相當高。

進一步統計全國未辦理繼承登記的土地面積，十年增加約五十八％；未辦理繼承建物面積，更是十年暴增一．四三倍。

六都中，截至二○一八年底，未繼承房地最多的是新北市，共二七六○公頃、建物共六．九萬坪；未繼承房地最少的則是台北市，土地僅二七九公頃、建物約四萬坪，但北市未繼承房地價值卻是最高，以二○一九年公告土地現值計算高達五六一億餘元。

內政部：可先申請公同共有

曾敬德指出，過往繼承人常因不知被繼承人遺有不動產、繼承人的傳統性別觀念導致繼承協議條件談不攏，或被繼承人留有債務等原因，導致未辦理繼承登記。內政部則建議，如果是因為無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。

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