「兩岸一家親」...少了 台灣中國通婚10年減半

2019-04-27 10:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕「兩岸一家親」，變少了。中國媒體《中新社》引用海峽兩岸婚姻家庭服務中心數據報導指出，截至2018年底，在中國辦理結婚登記的兩岸夫妻約38.9萬對，在2003年達到頂峰當年登記3萬多對，但2016年兩岸婚姻登記人數為7177對、2017年降至6276對，2018年登記人數與2017年大約持平。

事實上，根據我內政部發佈的統計，2017年國人辦理結婚登記配偶為中國人士者有7634人，從10年前的14721人，減少一半。但是金馬地區居民與中國通婚的比率仍高，在馬祖每5對結婚就有1對是兩岸聯姻。

據《中新社》報導，海峽兩岸婚姻家庭服務中心表示，兩岸通婚可大致分4個階段。第一階段為中共第11屆三中全會後大陸實行改革開放，因此留學生在海外與來自台灣的青年接觸，也促進最初階段的兩岸婚姻。

第二階段則為老兵婚姻，1987年開放兩岸探親，許多老兵有機會返回中國，此時許多單身的老兵在親友介紹下，與中國女性結為夫妻。

第三階段的形成主要是台商跨過海峽前往中國發展，這讓兩岸人民有更多接觸的機會。

而隨著兩岸民間持續深入交流，兩岸青年互相瞭解的機會變多，也促進了更多兩岸婚姻，此時形成當前的第四階段。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/