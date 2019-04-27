花蓮賞鯨碼頭門面差 業者、遊客都搖頭

2019-04-27 08:13

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮每年活躍於外海的鯨豚種類約達27種，海洋資源生態豐富，近年出海賞鯨人次年平均可達20萬，但賞鯨碼頭因年久失修，加上候船空間不足等，環境設施屢遭遊客抱怨，就連業者也大嘆「門面差」，連署向花蓮縣政府陳情。縣府農業處表示，將居中協調，會同相關單位擬修繕規劃，爭取漁業署經費補助。

位於花蓮港北側的「花蓮漁港休閒碼頭」，是全台首座娛樂漁船專用碼頭，2002年啟用後，年賞鯨人次不斷飆高，賞鯨業蓬勃發展，目前共計3家業者、8艘娛樂漁業漁船停泊使用，但17年來碼頭經歷多次強颱襲擊，加上海風、海水長期侵蝕，軟硬體設備老舊，候船室、解說室及展售區已不堪使用。

賞鯨業者邱錫棟、呂世明、王慶安及花蓮區漁會理事長簡光臺等人，針對碼頭年久失修問題，多次向縣府提出陳情，表示碼頭周邊環境設施管理不善，屢遭遊客抱怨，有失花蓮觀光顏面，盼縣府居中協調，向漁業署爭取維護經費。

但花蓮賞鯨碼頭土地及建物屬交通部航港局所有，由花蓮港務分公司管理、花蓮區漁會承租，爭取經費修繕需經多單位協商；縣長徐榛蔚會勘後，強調無論權責在誰，都必須改善賞鯨碼頭環境，將協助向漁業署提出計畫爭取經費，並會同漁會、業者及港務局進一步研議修繕規劃。

縣府農業處長羅文龍說，近期內就會先與港務公司開會研議，盼能漸進式修繕、復原周邊設施，現階段將著手整治候船室及登船、上岸碼頭等設施，解決業者及遊客最迫切問題。

前年花蓮漁港內雖新增2座新「漁港登船新碼頭」，但因距離港口出海位置遠，加上賞鯨船班次若頻繁進出，恐影響原港內漁船作業，因此賞鯨業者多半還是選擇留在原北側碼頭運載遊客，新碼頭則主要作為緊急備用接駁及停泊使用。

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