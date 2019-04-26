不挺工會 長榮空服員透露心聲：被霸凌

2019-04-26 22:33

〔記者劉力仁／台北報導〕桃園空服員職業工會即將展開長榮空服員罷工投票，一名長榮空服員今天在網路PO文「我是長榮空服員，我深受霸凌所苦」，指她因沒有加入工會，執勤的時候被學姊刻意忽略、排擠，或是有時候莫名的被電，深受霸凌所苦。

這名空服員表示，工會成立初期，幹部們很努力宣導組員加入，她與幾位同學沒有加入，工會幹部照三餐問候、想了解不加入工會的原因。甚至有學姊是一進到簡報室劈頭就問「誰沒加入工會的」、「怎麼沒有加入工會」。這樣的「關心」成了變相施壓，有些人被問久了感到厭煩，壓力也越來越大，就乾脆花錢消災加入工會。

她的同學遇過工會幹部詢問不加入工會的原因，如果當場答不出來、理由不被滿意，幹部學姊就直接拿出申請表格和筆要妳填。如果填了表格沒有繳會費，工會學姊們會持續追繳、被公布姓名，甚至還會告知已經幫忙「代墊」會費、日後要匯款還錢。

距離罷工投票的日子越來越近，壓力越來越大，不加入工會的人，就是長榮狗、寄生蟲、搭便車、想不勞而獲。排擠、酸言酸語、冷嘲熱諷、小動作不斷。

這幾個月，她可以感受到公司逐步改善組員工時和待遇，工會卻又要求更多，不斷煽動大家情緒，原本被迫加入工會的組員都很無奈，想要退出卻又無法，因為一提出就會被追問原因。

至今還沒加入工會的人越來越少，沒有加入工會的空服員，執勤的時候被學姊刻意的忽略、排擠，或是有時候莫名的被電。這些都讓她感到好痛苦，每次上班都讓她好害怕，是否只剩下離職才能解脫了呢？

工會常常說，只要組員待遇提升、所有人都會被提升，但公司不是只有空勤，還有地勤、內勤、清勤，大家也都為工作付出很多，憑什麼公司有獲利，空勤就拿盡好處？

空服員表示，當時滿懷希望考進來，她以這份工作為傲、很喜歡這份工作。當空服員工會對外大喊爭取權益的時候，對內部卻不斷、不斷的霸凌同事，少數沒有加入工會的人，只能默默的承受欺負和淚水。

今天看到國中生不堪同儕霸凌跳樓重傷，身體的傷或許會慢慢好起來，但是心裡的傷需要多久的時間療癒呢？而在職場中的學長姐制、小圈圈的霸凌，也不比校園裡的霸凌來得簡單。

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