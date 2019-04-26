北捷100億乘客現身 老翁搭車掃墓幸運獲獎

2019-04-26 21:18

〔記者林家宇／台北報導〕台北捷運營運至今23年，第100億使用電子票證的乘客（單程票以外）於3月31日出爐。幸運兒是一名年約70歲的黃先生，抱回ASUS筆記型電腦與一年免費搭乘悠遊卡。

家住北投的黃先生平時會使用敬老卡搭乘捷運，於上月31日趁著假日搭車回到新莊掃墓，幸運成為第100億乘客。今日的頒獎典禮妻女也陪同出席，黃先生表示，「那天接到通知中獎的電話，以為是詐騙集團」，還打趣地說，「筆電老人家不會用，早已經被女兒預定走啦。」

北捷今日下午舉辦「捷運100億 缺你不可」頒獎典禮，除百億得獎者外，前後5名乘客也獲得3個月免費搭乘悠遊卡。年紀最小的得主是一名國小一年級女學童，當天與母親一起出遊，兩人皆幸運中獎。

北捷表示，目前還有4位幸運兒尚未取得聯繫，呼籲上月31日上午11時許，於板南線龍山寺站、文湖線動物園站出站的旅客盡速核對卡號，若發現自己中獎，請於30號前與北捷聯絡，以免錯失得獎機會。

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