遇到怪獸家長怎麼辦？諮商師：先別把他們當怪獸

2019-04-26 23:33

〔記者林宜樟／嘉義報導〕近年來「怪獸家長」一詞開始流行，常指固執、氣勢凌人、拒絕溝通、推卸責任的家長，而只要家長到校罵人的事件、新聞一出，民眾就紛紛指責「就是個怪獸家長」；長期關注親師、親子關係的諮商心理師陳志恆認為，「家長也曾帶著受傷的靈魂長大」，老師面對盛氣凌人的家長時，試著把「怪獸家長」的頭銜拿掉，雖然不容易做到，仍要保持溫和與堅定，瞭解家長的感受，才能合作解決孩子的問題。

嘉義縣國立東石高中今天舉辦「親師互動與青少年溝通技巧」，邀請縣內教師參與，曾在彰化高商擔任輔導老師、主任9年的陳志恆擔任講師，和家長「交手」經驗豐富，他說，學生出狀況，經瞭解常和原生家庭有關，老師在學校和孩子們晤談、諮商，「但大人的世界沒有變」，很多時候孩子改善的情形也很微小。

但要改變家長並不容易，陳志恆說，老師會遇到「過度要求型」、「自有主見型」、「放棄努力型」、「推卸責任型」或「混合型」的所謂「怪獸家長」；孩子出狀況時，還有家長會說「被叫來學校，真是丟臉死了」，老師面對這些家長或許覺得不可理喻，而從家長角度來看，即使知道應該要理性和學校老師合作，但過去面對師長權威時的恐懼、不安、委屈和痛苦，或者也有「不能出錯」的壓力，都會影響到親師之間的溝通。

陳志恆認為，請家長來學校時，可以先閒話家常，安撫情緒，先讓家長放鬆心情，理解他的感受，有時無力的家長，時常想透過尋求解方來傳達「已盡力」的訊息，需要人們看見自己的努力，如果家長持續自我懷疑，認為自己「是個失敗的家長」，會更感到挫敗，也難以接受建議，老師們可以嘗試去欣賞和看見家長已付出的努力。

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