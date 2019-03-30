「開」怎麼寫？ 家長抱不平反遭紅筆指正 網友力挺老師

2019-03-30 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕有位家長在聯絡簿上為孩子抱不平，表示不懂孩子寫的「開」字為何遭老師扣分。收到老師回覆後PO上「爆怨公社」詢問大家意見，但網友顯然幾乎都支持老師。

1位爸爸今天在臉書社團「爆怨公社」貼出小學1年級兒子的考卷和聯絡簿，表示不懂為何兒子的「開」字只因為左下角那撇沒有彎曲就被老師扣分，該名爸爸認為「正式考試應該是以答案能否被老師辨識正確為主，而不是要求某筆畫的弧度要跟老師指定的相同」。

他因而寫聯絡簿反映，指出「無法理解『開』為何被扣分」。老師則在右下角寫了一個大大的「开」，似乎是認為家長筆劃一樣出現錯誤。並且表示，「如果貴家長覺得沒必要，也可不扣分，畢竟以後都是電腦打字」。

對此，網友表示「低年級本來就是練習寫字」、「確實低年級基本功沒教好，中高年級字根本不能看」、「我女兒也常被糾正字，老師認真很好啊」、「認真的老師很少了」、「這種老師比另一篇狂抓字太小的好多了」，紛紛留言支持老師。

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