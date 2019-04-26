中市國中生疑遭霸凌跳樓 洪慈庸：3關鍵問題待釐清

2019-04-26 21:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市一名國三生疑遭同儕言語霸凌，從4樓跳下輕生，家長控訴向校方反映無效，才選擇跳樓。校方今（26）日召開記者會，校長鞠躬道歉表示「責任我一人扛」。立委洪慈庸在臉書再度貼文表示「校方致歉，但還有3點關鍵問題需要釐清。」她已請國教署向台中市教育局了解。

洪慈庸昨日接獲母親學生尋求協助，並持續追查案件，今日再度更新進度，表示台中市教育局應該掌握：第一，要先列出時間點，校方若有通報，第一次通報是什麼時候？第二，通報的類型，是屬於校安通報、霸凌通報、還是洪慈庸訴求的性平通報？第三，據學生家屬陳述，學生曾經求助，學校應該也有較專業輔導資源。校方有無意識到這是一起性霸凌事件？曾做過什麼處理？

洪慈庸表示，以上都是很基本的程序問題，但昨天國教署詢問台中教育局卻似乎一問三不知，讓洪慈庸直批「真的該醒醒了」洪慈庸也特別感謝國教署願積極了解，她認為，此類霸凌事件最怕的就是消極。

洪慈庸最後也說，許多朋友貼來該名老師的背景推測，她不作評論，只覺得「這種事無論如何都不該發生，自然也不是一人扛所有責任。」洪慈庸認為，「釐清事實，確實究責，提升教職員對霸凌和性別平等的意識，別讓傷痛一再發生。如此而已。」

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