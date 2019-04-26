金門柏村國小歡慶一甲子 老校友憶胡璉將軍「讓學生剪綵」

2019-04-26 22:51

〔記者吳正庭／金門報導〕金門第一座由軍方興建的國校「柏村國小」，與823砲戰同年誕生，今天舉行建校60周年校慶，除了邀請創校人郝柏村之子郝龍斌代表出席，60年前學校啟用時剪綵的「大學長」李孝泉也重返母校；校長許雪芳說，期盼同學了解建校的艱辛坎坷，未來懂得飲水思源、回饋社會。

1958年，金防部司令官胡璉將軍指示砲兵指揮部指揮官郝柏村於料羅灣興校辦學，同年4月，造價新台幣35萬餘元的校舍完工，胡璉謙讓己功，以郝柏村之名將學校命名為「金門縣金湖鎮柏村國民學校」，5月17日由胡璉、郝柏村、柯遠芬、馬安瀾等共同主持落成典禮，並由學生代表李孝泉、呂淑美「剪綵」。

校方專程將從台北市工務局公園管理處退休的李孝泉，自台灣邀請返校參加校慶。身為「大學長」的李孝泉說，能同時參加學校落成剪綵及60年校慶覺得非常榮幸。

李孝泉說，當初落成典禮時和一位女同學呂淑美本來站在兩邊拉紅綵帶，胡璉將軍說，「你們是學生，應該由你們來剪綵」，於是，原來的配角成了主角，一大堆肩上掛著「星星」的將軍長官就跟在兩位小朋友後面，胡璉司令官及郝柏村將軍的笑容，讓他至今仍印象深刻。

郝龍斌說，胡璉不僅重視金門的防務，更重視地區的教育，以指揮官的名字為學校命名，就是要讓以後的司令官和駐軍都重視教育，是一位了不起的政治人物、軍事家。

郝龍斌說，以前曾隨父親到金門上過一個星期的課，只記得當時的桌子是水泥做的，已忘了唸的是哪所學校；他引用父親郝柏村為柏村國小在石勒上的題字「想飛」，預祝同學要大膽築夢、勇敢追夢，讓夢想從柏村國小起飛。

金門縣長楊鎮浯說，柏村國小是小而美，精而雅的學校，勉勵同學「找回價值、開創新局」，以象徵傳承的精神與全校師生共勉。

柏村國小校長許雪芳說，地區還有許多以將軍命名的國校，「柏村」確為第一個由軍方興建完工的學校；這次也是柏村在辦過多次畢業典禮以來，第一次舉辦校慶，希望透過各種方式，讓同學從中學習「傳承」的精神。

校慶安排3年級同學護校旗進場，大合唱60年前「第一代校歌」，喚起不少老校友的回憶與感動；還有表揚傑出校友、豎笛表演、三代同堂一家親、賢伉儷回娘家，頒給歷任校長、資深員工感謝獎、幼兒律動表演、園遊會、親子足球運動會、校友藝文展等活動。

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