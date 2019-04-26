特教童遭虐 北市議員痛批教育局、學校隱匿不報

2019-04-26 14:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立啟明學校爆發多起虐童案！台北市議員許淑華接獲家長陳情，年約3歲的孩子在學校多次受虐，被粗暴拖行、拿書本打頭，甚至手被打到瘀青，台北市教育局和學校得知後隱匿情事，事隔半年，家長發現孩子狀況有異，才得知孩子長期受虐，但至今教育局與學校僅消極處理，隱匿情事的校長甚至尚未受到懲處。許淑華痛批，啟明學校內的孩童是特教兒童，本身就不擅表達，學校惡劣、教育局嚴重失能，要求重新調查。

許淑華指出，2016年起啟明學校幼兒部的助教紛紛通報代課的劉姓老師有不當體罰的行為，2017年9月校方安裝攝影機，沒想到卻拍到劉師粗暴行徑，受害孩童多達5位，班導師甚至冷眼看待不阻止劉師的虐童行為，更誇張的是校內不斷接到其他校內人員對劉師不當體罰的投訴，卻不向上級機關通報，直至2018年4月家長發現孩子有異狀，不願到校上課，才得知整起事件。

「能想像孩子這麼小，才剛學會說話，說出口的竟然是『老師打我』，真的無法接受...」，受害孩童家屬落淚表示，由於孩子年紀小、又是特教生不會表達，直至去年4月孩子有異狀，甚至說出不想上課，害怕去學校，才發現孩子在校受虐。

許淑華表示，家長向社會局陳情、通知教育局後，教育局才開始介入調查，雖發現其他4名孩童也有被打、遭灌食情事，旁邊的孩童甚至嚇得自殘撞牆，但除此案外，皆以無具體事證結案，照校內考績委員會結果，劉師被記大過並不再續聘，在旁冷眼旁觀的吳姓導師只被口頭訓誡，學務主任延遲通報記申誡，校長僅「自請處分」，北市教育局得知家長要開記者會，甚至要求家長不要開，真的非常離譜。

許淑華痛批，整件事情根本是官官相護，如今隱匿事件的校長還沒受到處分，令人匪夷所思的是一直有向學校通報的幼教老師，竟也受到懲處不予續聘，要求整件案子重啟調查，公布施暴的劉師，北市4所特教學校幼兒班應全面加裝監視器，確保特教學童安全。

北市教育局副局長何雅娟稱，已對體罰的劉姓老師做出懲處，校長則是會將該案列入今年度考評，預計7月會出來。但許淑華與家屬立刻打臉，表示每個月都有考評，為何要拖到7月？該案從去年拖到現在，根本就是不想處理，校長隱匿不報，責任重大，僅懲處考評，讓人無法接受。

媒體致電啟明學校校長，她表示，正在開車中沒辦法講電話，請改問學校的發言人。

相關影音

相關新聞請見

北市啟明學校爆虐童未通報 校長：已提醒過老師以為沒事了

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/