一生牽掛！7旬灣生奶奶尋見玉山 跪地痛哭令人動容

2019-04-26 13:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕74歲日本灣生奶奶尾崎靜代，日前在孫女陪伴下，遠從日本到玉山國家公園尋訪玉山，起初灣生奶奶在塔塔加見到玉山，就忍不住跪地大哭，之後玉管處人員帶奶奶到新中橫公路，讓奶奶飽覽玉山山脈，卻使奶奶情緒更加激動，趴在護欄旁跪地痛哭，彷彿早年被迫離台，羈絆一生的思念獲得紓解，連玉管處人員也為之動容，事後得知當天是奶奶生日，尋見玉山不僅圓了心願，也是此生難忘的生日禮物。

玉山塔塔加遊客中心人員印莉敏表示，當天灣生奶奶想看玉山，她便指引玉山方向，沒想到奶奶就激動地抱著她直說感謝，還跪地大哭，當下令在場遊客都嚇了一跳，但大家卻也靜靜的讓奶奶宣洩情緒，隨後她則抱著奶奶，平復激動情緒。

經了解才知奶奶是1945年在台南出生的灣生，當天還是奶奶生日，她便拿了一本附有中日文對照的玉山老照片集送給奶奶，祝她生日快樂，奶奶感激又開心的回說「台灣是美好的地方」。

印莉敏說，正因奶奶很喜歡玉山，她便開車載著奶奶去看更大的玉山山脈，結果奶奶見到玉山全景，竟更激動的哭了出來，還跪在地上說了好長一段話，似乎是向玉山訴說多年的思念，她則是上前給予大大擁抱，安慰奶奶已經看到玉山，也拿到生日禮物，應可稍稍寬心。

印莉敏認為，奶奶對玉山如此激動，應是短暫住過台灣，卻因日本戰敗必須離開，而玉山對她的父母可能有很深的意義，成為奶奶一生的羈絆，就算年邁也不遠千里、舟車勞頓來到玉山，她則惋惜無法幫奶奶做更多，也難以置信竟有人能如此深愛玉山，足見玉山與這片土地，和許多人事物有著諸多連結，灣生奶奶對玉山的深情，讓人相當感動。

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