鐵路高架化沿線地下道 台中5處今年動工填平

2019-04-26 12:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化完工，市府與交通部鐵道局辦理沿線地下道填平工程，目前鐵道局已完成18處，市府辦理林森路、太原路、五權路、建成路及圓環北路等5處地下道填平工程，建設局今（26日）表示，現正展開規劃設計，預計今年下半年動工。

台中鐵路高架化後，市府積極協調中央編列預算，將沿線3座陸橋、17處平交道、24處地下道全部拆除填平，實施都市縫合。地下道填平部分，鐵道局負責其中18處，市府辦理6處，但地方反對忠明南路地下道填平，市府評估後，決定填平人行地下道，維持車行地下道通行。

建設局執行的地下道填平工程包括林森路、太原路、五權路、建成路及圓環北路等五處。建設局長陳大田表示，本工程屬於「生活圈道路系統計畫」中央補助案件，為符合補助要點，市府4月初已提送內政部營建署辦理設計審查，細部設計預計6月底完成。

另外，因地下道填平涉及工程界面繁多，為利後續工程順利進行，市府除辦理設計作業外，也多次邀集管線單位現勘協調，並檢視工程周邊正進行中的「綠空軸線」、「潭心計畫」及「綠空廊道」相關工程銜接調整；同時也與交通局持續檢討施工期間的交通維持計畫及地下道填平後的交通動線，降低施工及完工後對周邊造成的交通衝擊。

陳大田指出，地下道填平完工後，除可徹底排除地下道淹水情形，同步配合區域排水計畫並提升都市防災效益，也可充分利用側車道提升道路容量、增加道路兩側人行空間，完整串聯綠空軸線、潭心計畫與綠空廊道計畫，健全區域路網與人本環境。

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